Загороднюк розповів про переговори з РФ про повернення Україні захоплених кораблів

Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Загороднюк розповів, що поки рано говорити, чи будуть українські кораблі повернуті

Міністр оборони Андрій Загороднюк розповів, що з Росією ведуться переговори про повернення захоплених в Керченській протоці українських військових картерів. Про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна".

Загороднюк заявив, що "технічно" переговори з РФ з цього приводу ведуться, але поки рано говорити, чи будуть українські кораблі повернуті.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше говорив, що Російська Федерація і Україна в рамках контактів не піднімали питання повернення захоплених кораблів у Керченській протоці.

Також відзначимо, що адвокат українських моряків Микола Полозов заявив, що Росія готується повернути Україні захоплені кораблі. За його словами, для Росії важливо виконати рішення міжнародного трибуналу, тому кораблі повернуть Україні.

"За фактом, якщо вони повернули моряків і повернули кораблі, то рішення трибуналу ООН буде виконано в цій частині. Зараз, я думаю, що якраз йдуть процедури. Так, я сподіваюся на це, тому що російській владі, щоб вони не заявляли, що рішення трибуналу важливо виконати", - розповів Полозов.

РБК-Україна писало, що 7 вересня в Україну, в рамках обміну полоненими, повернулися 24 українських військовополонених моряків.