Загороднюк обсудил аннексию Крыма со Столтенбергом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк 30 октября в Одессе встретился с делегацией НАТО во главе с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча прошла в рамках визита Североатлантического совета в Украину, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр поблагодарил коллег из НАТО за визит и неизменную поддержку Украины на пути реформирования в соответствии со стандартами альянса.

"Для нас важно поддерживать высокий уровень сотрудничества и обмениваться информацией с НАТО ради безопасности как в нашей стране, так и в целом в регионе", - отметил он.

Загороднюк, в частности, сосредоточил внимание на вопросе аннексии Россией Крыма и подчеркнул, что до оккупации полуострова Черноморский регион был зоной стабильности.

"Сейчас мы наблюдаем значительное нарушение международного морского права в Черном море и значительную его милитаризацию. Все это вызывает ряд проблем коммерческому судоходству и доступу к определенным зонам. Мы будем привлекать внимание международного сообщества к таким случаям. Мы хотели бы быть неотъемлемым членом группы НАТО в Черном море, что также должно стать шагом к решению этой проблемы", - отметил глава Минобороны.

Загороднюк подчеркнул, что действия России в Черном море являются проблемой не только Украины и стран Черноморского региона, но и носят международный характер, ведь милитаризация и эскалация в международных водах имеет глобальное влияние. Поэтому этот вопрос должен приниматься во внимание и имплементироваться в политике заинтересованных стран.

Кроме того, министр проинформировал делегацию НАТО о текущей ситуации на востоке Украины, а также о мерах по обеспечению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс осуждает агрессивное поведение России в Черном море и выражает поддержку территориальной целостности Украины.

Как известно, 30 октября Североатлантический совет НАТО начал визит в Украину. Киев и Одессу посетят представители 29 государств-членов НАТО с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Столтенберг также выступит в Верховной раде в рамках своего визита в Украину.