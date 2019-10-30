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НАТО осуждает агрессивные действия РФ в Черном море, - Столтенберг

Новости » Политика    30.10.2019 - 14:50
НАТО осуждает агрессивные действия РФ в Черном море, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Генсек НАТО выразил поддержку суверенитета Украины

Североатлантический альянс (НАТО) осуждает агрессивное поведение Российской Федерации в Черном море и выражает поддержку территориальной целостности Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говорится в пресс-релизе альянса.

По словам Столтенберга, все страны-участницы НАТО четко осуждают агрессивные действия России в Черном море. Он добавил, что весной этого года альянс принял решение активизировать усилия для помощи в укреплении морских возможностей Украины.

Также Столтенберг заявил, что страны НАТО солидарны с Украиной, а также выражают поддержку территориальной целостности и суверенитета. Генсек НАТО подчеркнул, что альянс продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

"Мы помогаем вам в командовании и контроле, с кибербезопасностью, с логистикой, а позже сегодня мы также посетим военно-морскую академию здесь, в Одессе, где союзники по НАТО оказывают поддержку в укреплении и улучшении качества военно-морского образования (в Украине - ред .)", - говорится в заявлении.

Напомним, что в среду, 30 октября, в Украине начался двухдневный визит Североатлантического совета НАТО. В течение двух дней Одессу и Киев посетят представители 29 государств-участниц НАТО вместе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Кроме того, завтра Столтенберг выступит с речью в Верховной раде.

Также РБК-Украина писало, что по словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Будапешт наложил вето на совместное заявление послов НАТО относительно Украины. Венгерская сторона предложила внести изменения в заявление, однако в альянсе их предложение было отвергнуто.

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Новости Украины НАТОЙенс Столтенберг
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