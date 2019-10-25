Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

У Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит в Верховной раде в рамках визита Североатлантического совета в Украину. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Сегодня".

Кроме того, состоится заседание украинской Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции, в котором примет участие заместитель генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике и безопасности, посол Беттина Каденбах. Также Североатлантический совет проведет встречу с президентом Владимиром Зеленский.

"У Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня. Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также и заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч", - сообщил он.

Напомним, НАТО призвало страны альянса расширить военную помощь Украине. По словам Столтенберга, НАТО поддерживает шаги по выполнению минских соглашений и видит прогресс в этом процессе.

Отметим, Североатлантический совет НАТО под председательством генсека Альянса Йенса Столтенберга посетит Украину 30-31 октября. В рамках визита представители Альянса побывают в Одессе и Киеве.