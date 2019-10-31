Загороднюк обговорив анексію Криму зі Столтенбергом

Міністр оборони України Андрій Загороднюк 30 жовтня в Одесі зустрівся з делегацією НАТО на чолі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зустріч пройшла в рамках візиту Північноатлантичної ради в Україну, повідомляє пресс-служба Міноборони.

Міністр подякував колегам з НАТО за візит і незмінну підтримку України на шляху реформування у відповідності зі стандартами альянсу.

"Для нас важливо підтримувати високий рівень співпраці та обмінюватися інформацією з НАТО задля безпеки як в нашій країні, так і в цілому у регіоні", - зазначив він.

Загороднюк, зокрема, зосередив увагу на питанні анексії Росією Криму і наголосив, що до окупації півострова Чорноморський регіон був зоною стабільності.

"Зараз ми спостерігаємо значне порушення міжнародного морського права у Чорному морі та значну його мілітаризацію. Все це спричиняє низку проблем комерційному судноплавству та доступу до певних зон. Ми будемо привертати увагу міжнародної спільноти до таких випадків. Ми хотіли б бути невід'ємним членом групи НАТО в Чорному морі, що також має стати кроком до вирішення цієї проблеми", - зазначив глава Міноборони.

Загороднюк наголосив, що дії Росії в Чорному морі є проблемою не лише України та країн Чорноморського регіону, а й носять міжнародний характер, адже мілітаризація та ескалація в міжнародних водах має глобальний, небезпековий вплив. Тому це питання повинно братися до уваги та імплементуватися у політику зацікавлених країн.

Крім того, міністр поінформував делегацію НАТО про поточну ситуацію на сході України, а також про заходи щодо забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс засуджує агресивну поведінку Росії у Чорному морі та висловлює підтримку територіальної цілісності України.

Як відомо, 30 жовтня Північноатлантичний рада НАТО розпочала візит в Україну. Київ і Одесу відвідають представники 29 держав-членів НАТО з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. Столтенберг також виступить у Верховній раді в рамках свого візиту в Україну.