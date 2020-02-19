ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет по нацбезопасности проведет повторное заседание из-за эскалации на Донбассе

Новости » Политика     19.02.2020 - 17:10
Комитет по нацбезопасности проведет повторное заседание из-за эскалации на Донбассе
Фото: Александр Завитневич (УНИАН)

Повторное заседание комитета состоится 21 февраля

В пятницу, 21 февраля, комитет Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки повторно заслушает информацию Министерства обороны Украины и Генерального штаба из-за эскалации на Донбассе. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, вероятно, что в пятницу заседание будет закрытым.

"Представители Генерального штаба были на заседании комитета, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем смыслом, который мы ожидали услышать. Докладывал по вопросу не министр обороны, а представитель Генштаба. Заседание комитета рассчитывало получить ответы о том, что произошло вчера. А мы не услышали то, что мы хотели. Поэтому на пятницу мы планируем провести комитет, снова пригласить представителей Генерального штаба", - заявил Завитневич.

Кроме того, он добавил, что в случае получения новой информации от военнослужащих, то заседание комитета будет снова закрытым для представителей СМИ.

"Если будут военнослужащие, которые скажут нам, что они владеют полной информацией, то комитет вновь будет закрыт от прессы", - отметил председатель комитета.

Отметим, заседание комитета нацбезопасности относительно эскалации на Донбассе состоялось сегодня, 19 февраля. Однако было закрытым для представителей СМИ.

Напомним, 18 февраля утром штаб операции Объединенных сил сообщил о том, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковськое, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери.

После информации о бой на Донбассе президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. После заседания начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что все украинские позиции находятся под контролем войск Украины.

В Кабмине отреагировали на скандальное разглашение имени погибшего бойца на Донбассе Опубликованы фото и видео последствий боя на Донбассе
Новости Украины ДонбасскомитетВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь