Загороднюк: бойовики не досягли своєї мети за підсумками бою на Донбасі

Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Українська сторона знала про скупчення техніки ще до наступу

Проросійські бойовики не досягли своєї мети за підсумками вчорашнього бою на Донбасі. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк після засідання комітету національної безпеки і оборони Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вчорашній бій був провокацією для підриву мирного процесу на Донбасі.

"А взагалі яке у них стояло завдання? Вони точно його не виконали. Нам розвідка все доповідає. Ми знали про скупчення техніки, ще до того як наступ був. Саме тому ми підготувалися", - зазначив Загороднюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з національної безпеки Ради проведе повторне засідання через ескалацію на Донбасі.

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 2300 вибухів в районі, де напередодні стався наступ бойовиків. Місія уточнює стан ситуації з безпекою в цьому районі.

Вранці 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське і Хутір Вільний. В результаті бою загинув один український військовий і 5 бійців ООС отримали поранення. Наступ засудили США, ЄС і ряд інших країн. Європейський союз закликав Росію вплинути на підконтрольних їй бойовиків.