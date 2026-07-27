ua en ru
Пн, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Загони Буданова" ліквідували пілотів елітного "Рубікону" у Дніпрорудному

15:46 27.07.2026 Пн
2 хв
Троє безжальних вбивць були знищені
aimg Уляна Безпалько aimg Олена Бджола
"Загони Буданова" ліквідували пілотів елітного "Рубікону" у Дніпрорудному Фото: український дрон-камікадзе (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

23 липня російський підрозділ "Рубікон", відомий своїми дроновими ударами по мирним українцям, вчергове отримав відповідь від Сил оборони України.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело у "Загонах Буданова".

"Загони Буданова" підірвали "Рубікон"

Агенти підрозділу "Загони Буданова" здійснили успішну атаку на військових "Рубікону".

Як повідомляє джерело видання у підрозділі, атака на "рубіконівців" відбулася о 10:00 у м. Дніпрорудне на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За наявною інформацією, "Загони Буданова" ліквідували трьох пілотів "Рубікону" та завдали поранень четвертому шляхом дистанційного підриву фугасного заряду.

"Цей екіпаж уже тривалий час тероризував цивільних мешканців Запоріжжя невибірковими дроновими атаками. Помста прийшла до них, і прийде до кожного російського військового злочинця", - зазначили в українському підрозділі.

Інформація про атаку на російських військових злочинців підтверджується і в переписках ворожих військовослужбовців.

Відповідь "Рубікону" від українських бійців

Нагадаємо, що днями на ТОТ Запорізької області "Загони Буданова" знищили російського воєнного злочинця Романа Внукова, відомого за позивним "Бетмен".

Ще раніше згаданий підрозділ ліквідував російського військового інженера, причетного до забезпечення російської військової агресії проти України, Андрія Тісарєва.

Серед російських військових, яких міг таємно готувати Китай, могли бути оператори дронів елітного підрозділу "Рубікон".

У ніч проти 18 березня далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Донецьку.

10 лютого ЗСУ завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях та вглибині РФ. Зокрема, уразили пункт управління дронів підрозділу зі складу центру "Рубікон".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запорізька область Кирило Буданов Війна Росії проти України
Новини
За обстрілом АТБ у Чернігові стоїть підрозділ для "привілейованих", - ГУР
За обстрілом АТБ у Чернігові стоїть підрозділ для "привілейованих", - ГУР
Аналітика
Жовтень стане місяцем великої приватизації: інтерв'ю Дмитра Наталухи, ФДМУ
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Жовтень стане місяцем великої приватизації: інтерв'ю Дмитра Наталухи, ФДМУ