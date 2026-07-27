"Загони Буданова" ліквідували пілотів елітного "Рубікону" у Дніпрорудному

23 липня російський підрозділ "Рубікон", відомий своїми дроновими ударами по мирним українцям, вчергове отримав відповідь від Сил оборони України.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело у "Загонах Буданова".

"Загони Буданова" підірвали "Рубікон"

Агенти підрозділу "Загони Буданова" здійснили успішну атаку на військових "Рубікону".

Як повідомляє джерело видання у підрозділі, атака на "рубіконівців" відбулася о 10:00 у м. Дніпрорудне на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За наявною інформацією, "Загони Буданова" ліквідували трьох пілотів "Рубікону" та завдали поранень четвертому шляхом дистанційного підриву фугасного заряду.

"Цей екіпаж уже тривалий час тероризував цивільних мешканців Запоріжжя невибірковими дроновими атаками. Помста прийшла до них, і прийде до кожного російського військового злочинця", - зазначили в українському підрозділі.

Інформація про атаку на російських військових злочинців підтверджується і в переписках ворожих військовослужбовців.

Відповідь "Рубікону" від українських бійців

Нагадаємо, що днями на ТОТ Запорізької області "Загони Буданова" знищили російського воєнного злочинця Романа Внукова, відомого за позивним "Бетмен".

Ще раніше згаданий підрозділ ліквідував російського військового інженера, причетного до забезпечення російської військової агресії проти України, Андрія Тісарєва.

Серед російських військових, яких міг таємно готувати Китай, могли бути оператори дронів елітного підрозділу "Рубікон".

У ніч проти 18 березня далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Донецьку.