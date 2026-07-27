"Отряды Буданова" ликвидировали пилотов элитного "Рубикона" в Днепрорудном

23 июля российское подразделение "Рубикон", известное своими дроновыми ударами по мирным украинцам, в очередной раз получило ответ от Сил обороны Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в "Отрядах Буданова".

"Отряды Буданова" подорвали "Рубикон"

Агенты подразделения "Отряды Буданова" совершили успешную атаку на военных "Рубикона".

Как сообщает источник в подразделении, атака на "рубиконовцев" произошла в 10:00 в г. Днепрорудное на временно оккупированной территории Запорожской области.

По имеющейся информации, "Отряды Буданова" ликвидировали трех пилотов "Рубикона" и нанесли ранения четвертому путем дистанционного подрыва фугасного заряда.

"Этот экипаж уже долгое время терроризировал гражданских жителей Запорожья неизбирательными дроновыми атаками. Месть пришла к ним, и придет к каждому российскому военному преступнику", - отметили в украинском подразделении.

Информация об атаке на российских военных преступников подтверждается и в переписках вражеских военнослужащих.

Ответ "Рубикону" от украинских бойцов

Напомним, что на днях на ТОТ Запорожской области "Отряды Буданова" уничтожили российского военного преступника Романа Внукова, известного по позывному "Бэтмену".

Еще ранее упомянутое подразделение ликвидировало российского военного инженера, причастного к обеспечению российской военной агрессии против Украины, Андрея Тисарева.

Среди российских военных, которых мог тайно готовить Китай, могли быть операторы дронов элитного подразделения "Рубикон".

В ночь на 18 марта дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в оккупированном Донецке.