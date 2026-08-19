Загинули поліцейські, багато постраждалих: що відомо про удар "Бандеролями" по Житомиру

Двоє поліцейських загинули та щонайменше 20 людей отримали поранення внаслідок ворожого удару безпілотниками по Житомиру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі атаки на Житомир

Російські війська завдали по місту ударів дронами типу "Бандероль". Під прицілом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Внаслідок влучання спалахнула пожежа на четвертому поверсі та зайнялася покрівля будівлі.

"Це ще один прояв справжньої суті російської агресії - терору, спрямованого проти людей і тих, хто їх захищає", - наголосив виконувач обов’язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

Фото: РФ ударила по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області (t.me/UA_National_Police)

Робота екстрених служб

На місці обстрілу працюють рятувальники, медики та поліцейські.

Вони надають допомогу постраждалим, дбають про безпеку місцевих жителів та фіксують наслідки воєнного злочину.

Очільник Нацполіції подякував правоохоронцям за витримку та продовження служби, а також висловив співчуття родинам загиблих колег.