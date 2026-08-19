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РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, було влучання у будівлю Нацполіції

16:44 19.08.2026 Ср
1 хв
Інформація щодо постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється
aimg Валерій Ульяненко
РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, було влучання у будівлю Нацполіції Фото: рятувальники вже працюють на місці влучання (facebook.com DSNSKyiv)
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Російські окупанти вдарили по Житомиру реактивними безпілотниками. Зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області", - зазначив він.

Бунечко додав, що на місці "прильоту" працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та інші спеціальні служби. Інформація щодо загиблих і постраждалих внаслідок ворожого удару уточнюється.

"Прошу зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни вдарили по маршрутці в Херсоні. Внаслідок обстрілу загинуло четверо літніх людей, ще п'ятеро були поранені.

Зазначимо, в ніч проти 19 серпня РФ масовано атакувала Україну ракетами та десятками дронів одразу з кількох напрямків. Українська ППО збила/подавила 56 ворожих цілей, у десяти локаціях зафіксовані влучання.

Також учора, 18 серпня, російські реактивні безпілотники вперше за час війни долетіли до західних областей України. Моніторингові канали писали про те, що дрони пролетіли близько 900 кілометрів.

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Російська Федерація Житомир Національна поліція Війна в Україні Дрони
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РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, було влучання у будівлю Нацполіції
РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, було влучання у будівлю Нацполіції
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