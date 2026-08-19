РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, було влучання у будівлю Нацполіції

Російські окупанти вдарили по Житомиру реактивними безпілотниками. Зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області", - зазначив він.

Бунечко додав, що на місці "прильоту" працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та інші спеціальні служби. Інформація щодо загиблих і постраждалих внаслідок ворожого удару уточнюється.

"Прошу зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни вдарили по маршрутці в Херсоні. Внаслідок обстрілу загинуло четверо літніх людей, ще п'ятеро були поранені.

Зазначимо, в ніч проти 19 серпня РФ масовано атакувала Україну ракетами та десятками дронів одразу з кількох напрямків. Українська ППО збила/подавила 56 ворожих цілей, у десяти локаціях зафіксовані влучання.