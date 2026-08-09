РФ атакувала німецьке підприємство "Кромберг енд Шуберт" на Житомирщині

Російські війська завдали масованого удару по Житомирській області. Внаслідок атаки було пошкоджено "Кромберг енд Шуберт Житомир" - цивільне підприємство зі 100% німецькими інвестиціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка та офіційну заяву підприємства.

Влада області зацікавлена у збереженні роботи підприємства, підтримці його колективу та створенні умов для якнайшвидшого відновлення.

За словами Віталія Бунечка, наслідки атаки локалізували сили ДСНС. На місці також працює слідчо-оперативна група правоохоронців.

Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін. Коли саме виробництво зможе відновитися, наразі невідомо.

У компанії наголосили, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.

"Кромберг енд Шуберт Житомир" працює в регіоні вже 11 років. Підприємство має 100% німецькі інвестиції та забезпечує роботою близько 3 500 людей.

За даними підприємства, протягом останньої доби його виробничі потужності та інфраструктура зазнали значних пошкоджень і масштабних руйнувань.

Раніше російські удари вже призводили до знищення великих складів та виробничих об'єктів українських і міжнародних компаній.

Зокрема, у ніч на 5 серпня російська атака знищила склад готової продукції Japan Tobacco International (JTI) у Київській області. У компанії заявили, що серед працівників постраждалих не було.

Крім того, РФ зруйнувала склад та офіс Delta Plus Ukraine, який був найбільшим в Україні складом засобів індивідуального захисту. У компанії повідомили, що втратили майно та запаси, які накопичували роками. Коли підприємство зможе відновити роботу, наразі невідомо.