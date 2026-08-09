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РФ атакувала німецьке підприємство "Кромберг енд Шуберт" на Житомирщині

15:14 09.08.2026 Нд
2 хв
Через масштаб руйнувань виробництво тимчасово призупинили на невизначений термін
aimg Марія Науменко
РФ атакувала німецьке підприємство "Кромберг енд Шуберт" на Житомирщині Фото: наслідки атаки РФ на підприємство "Кромберг енд Шуберт" у Житомирській області (facebook.com/vitaliy.bunechko)
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Російські війська завдали масованого удару по Житомирській області. Внаслідок атаки було пошкоджено "Кромберг енд Шуберт Житомир" - цивільне підприємство зі 100% німецькими інвестиціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка та офіційну заяву підприємства.

Що відомо про пошкодження

За даними підприємства, протягом останньої доби його виробничі потужності та інфраструктура зазнали значних пошкоджень і масштабних руйнувань.

"Кромберг енд Шуберт Житомир" працює в регіоні вже 11 років. Підприємство має 100% німецькі інвестиції та забезпечує роботою близько 3 500 людей.

У компанії наголосили, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.

Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін. Коли саме виробництво зможе відновитися, наразі невідомо.

Можливі строки відновлення визначать після завершення технічної оцінки та встановлення повного обсягу необхідних робіт.

Що кажуть у Житомирській ОВА

За словами Віталія Бунечка, наслідки атаки локалізували сили ДСНС. На місці також працює слідчо-оперативна група правоохоронців.

Обласна військова адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування вже шукає можливі шляхи допомоги стратегічному інвестору.

Влада області зацікавлена у збереженні роботи підприємства, підтримці його колективу та створенні умов для якнайшвидшого відновлення.

Раніше російські удари вже призводили до знищення великих складів та виробничих об'єктів українських і міжнародних компаній.

Зокрема, у ніч на 5 серпня російська атака знищила склад готової продукції Japan Tobacco International (JTI) у Київській області. У компанії заявили, що серед працівників постраждалих не було.

Крім того, РФ зруйнувала склад та офіс Delta Plus Ukraine, який був найбільшим в Україні складом засобів індивідуального захисту. У компанії повідомили, що втратили майно та запаси, які накопичували роками. Коли підприємство зможе відновити роботу, наразі невідомо.

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