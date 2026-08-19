Погибли полицейские, много пострадавших: что известно об ударе "Бандеролями" по Житомиру

Фото: РФ ударила по зданию Главного управления Национальной полиции в Житомирской области (t.me/UA_National_Police)

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Двое полицейских погибли и по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате вражеского удара беспилотниками по Житомиру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали атаки на Житомир Российские войска нанесли по городу удары дронами типа "Бандероль". Под прицелом оказалось здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. В результате попадания вспыхнул пожар на четвертом этаже и загорелась кровля здания. "Это еще одно проявление подлинной сущности российской агрессии - террора, направленного против людей и тех, кто их защищает", - подчеркнул исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе. Фото: РФ ударила по зданию Главного управления Национальной полиции в Житомирской области (t.me/UA_National_Police) Работа экстренных служб На месте обстрела работают спасатели, медики и полицейские. Они оказывают помощь пострадавшим, заботятся о безопасности местных жителей и фиксируют последствия военного преступления. Глава Нацполиции поблагодарил правоохранителей за выдержку и продолжение службы, а также выразил соболезнования семьям погибших коллег.