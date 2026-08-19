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Погибли полицейские, много пострадавших: что известно об ударе "Бандеролями" по Житомиру

18:15 19.08.2026 Ср
2 мин
Оккупанты атаковали здание Нацполиции
aimg Сергей Козачук
Погибли полицейские, много пострадавших: что известно об ударе "Бандеролями" по Житомиру Фото: РФ ударила по зданию Главного управления Национальной полиции в Житомирской области (t.me/UA_National_Police)
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Двое полицейских погибли и по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате вражеского удара беспилотниками по Житомиру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали атаки на Житомир

Российские войска нанесли по городу удары дронами типа "Бандероль". Под прицелом оказалось здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

В результате попадания вспыхнул пожар на четвертом этаже и загорелась кровля здания.

"Это еще одно проявление подлинной сущности российской агрессии - террора, направленного против людей и тех, кто их защищает", - подчеркнул исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

Фото: РФ ударила по зданию Главного управления Национальной полиции в Житомирской области (t.me/UA_National_Police)

Работа экстренных служб

На месте обстрела работают спасатели, медики и полицейские.

Они оказывают помощь пострадавшим, заботятся о безопасности местных жителей и фиксируют последствия военного преступления.

Глава Нацполиции поблагодарил правоохранителей за выдержку и продолжение службы, а также выразил соболезнования семьям погибших коллег.

Предыдущие атаки на Житомирщину

Напомним, что российские оккупанты регулярно наносят удары по гражданским объектам и инфраструктуре Житомирской области, применяя беспилотники и другое вооружение.

В частности, сегодня РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, в результате чего было зафиксировано попадание в здание Главного управления Нацполиции.

Кроме того, в начале месяца РФ атаковала немецкое предприятие "Кромберг энд Шуберт" в Житомирской области.

Из-за масштаба разрушений это гражданское производство со 100% иностранными инвестициями было вынуждено временно приостановить свою работу на неопределенный срок.

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