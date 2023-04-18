ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Загинула жінка. В Офісі генпрокурора зафіксували наслідки чергових обстрілів РФ по Україні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 18 квітня 2023 17:30
Загинула жінка. В Офісі генпрокурора зафіксували наслідки чергових обстрілів РФ по Україні Фото: Генпрокуратурі зафіксували наслідки чергових обстрілів РФ по Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 18 квітня, російські військові тричі обстріляли прикордоння Сумської й Чернігівської областей з різних видів озброєння. В результаті цього загинула пенсіонерка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, 18 квітня 2023 року близько 12:20 окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл села Річки Сумського району. Внаслідок цього на території власного домоволодіння загинула 83-річна жінка", - сказано в повідомленні.

Також у прес-службі Сумської ОВА повідомили, що в результаті обстрілів було пошкоджено житловий будинок, а ще одна жінка отримала поранення.

За даними Генпрокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 12:00 російські окупанти тричі обстріляли прикордоння Сумської й Чернігівської областей з різних видів озброєння.

Також 17 квітня, російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Загалом було зафіксовано понад 160 "прильотів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України Офіс Генпрокурора
NEWS
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
DAILY
"Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру