Загинула жінка. В Офісі генпрокурора зафіксували наслідки чергових обстрілів РФ по Україні
У вівторок, 18 квітня, російські військові тричі обстріляли прикордоння Сумської й Чернігівської областей з різних видів озброєння. В результаті цього загинула пенсіонерка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.
"За даними слідства, 18 квітня 2023 року близько 12:20 окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл села Річки Сумського району. Внаслідок цього на території власного домоволодіння загинула 83-річна жінка", - сказано в повідомленні.
Також у прес-службі Сумської ОВА повідомили, що в результаті обстрілів було пошкоджено житловий будинок, а ще одна жінка отримала поранення.
За даними Генпрокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 12:00 російські окупанти тричі обстріляли прикордоння Сумської й Чернігівської областей з різних видів озброєння.
Також 17 квітня, російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Загалом було зафіксовано понад 160 "прильотів".
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