Погибла женщина. В Офисе генпрокурора зафиксировали последствия очередных обстрелов РФ по Украине

Во вторник, 18 апреля, российские военные трижды обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения. В результате погибла пенсионерка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, 18 апреля 2023 года около 12:20 оккупанты с территории российской федерации совершили артиллерийский обстрел села Речки Сумского района. В результате этого на территории собственного домовладения погибла 83-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Сумской ОВА сообщили, что в результате обстрелов был поврежден жилой дом, а еще одна женщина получила ранения.

По данным Генпрокуратуры, было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.