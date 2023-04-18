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Росіяни зранку тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

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Вівторок 18 квітня 2023 12:32
Росіяни зранку тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей Фото: російський окупант (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на 12:00 російські окупанти тричі обстріляли прикордоння Сумської й Чернігівської областей з різних видів озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

З 09:30 до 09:40 було зафіксовано 5 приходів. Росіяни били ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Кореньок. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:30 до 10:40 було зафіксовано 6 приходів. Росіяни били ймовірно з міномета 82 мм, в районі населеного пункту Бояро-Лежачі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Близько о 10:30 було зафіксовано 1 прихід. Росіяни вдарили ймовірно керованою авіаційною бомбою випущеною з літака Су-35 в районі населеного пункту Тимоновичі. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 17 квітня, російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Загалом було зафіксовано понад 160 "прильотів".

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