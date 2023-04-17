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Окупанти обстріляли п'ять громад у Сумській області

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Сумська область, Понеділок 17 квітня 2023 21:48
Окупанти обстріляли п'ять громад у Сумській області Фото: Окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 17 квітня, російські окупаційні війська обстріляли п'ять громад Сумської області. Загалом було зафіксовано понад 160 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

Так, росіяни завдали ударів по:

  • Шалигинській громаді з артилерії;
  • Білопільській громаді з міномета, ствольної артилерії, АГС і великокаліберного кулемета;
  • Середино-Будській громаді зі ствольної артилерії;
  • Глухівській громаді зі ствольної артилерії.

Крім того, окупанти скинули дев'ять мін на територію Великописарівської громади.

За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні росіяни двічі обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії.

Крім того, окупанти завдали авіаудару по Чернігівській області. В результаті виникла пожежа.

Додамо, що 16 квітня росіяни обстріляли три громади Сумської області. Відомо про двох поранених.

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