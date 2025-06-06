UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Загиблі, руйнування в 6 районах та проблеми з метро: все про наслідки атаки РФ на Київ

Фото: Київ атакували дрони і ракети РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська, Наталія Юрченко

РФ вночі атакувала Київ "Шахедами" та балістикою. Станом на ранок у місті є загиблі, руйнування зафіксовані в шести районах, а червона гілка метро працює лише на правому березі.

Все, що відомо про наслідки комбінованої атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Пошкодження у 6 районах

За даними КМВА у Києві зафіксовані пожежі у багатоповерхівках, на АЗС, у нежитлових приміщеннях та на відкритій території.

  • Соломʼянський район - загоряння на 11 поверсі 16-поверхівки. 
  • Дарницький район - падіння уламків на трьох локаціях, пошкоджено два автомобілі. 
  • Голосіївський район - пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкоджено заклад освіти, падіння уламків біля АЗС.
  • Деснянський район - уламки дрона на відкритій території. 
  • Шевченківський район - пожежа в зоні нежитлової забудови. 
  • Дніпровський район - значні пошкодження АЗС. 
 

Фото: пошкоджена висотка у Солом'янському районі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

Жертви

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки загинуло 4 людини, ще 20 постраждали.

Пошкоджено метро

Внаслідок комбінованої атаки на Київ пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" - "Лівобережна" червоної лінії метро. 

Протягом дня поїзди курсуватимуть лише на правому березі - між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Інтервал між поїздами на червоній гілці метро - 4 хвилини 30 секунд.

Орієнтовний термін робіт - доба.

Через пошкодження метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут №1М

 

Комбінована атака на Україну

Нагадаємо, сьогодні вночі та під ранок РФ атакувала Україну ударними дронами, балістикою, "Калібрами". Також у повітря піднімався ворожий Ту-95МС, який запускав по Україні крилаті ракети.

Під ударом, окрім Києва, опинилися зокрема Чернігів, Луцьк, Львівська область. У Тернопільській ОВА заявили про наймасованішу атаку на регіон, у місті численні "прильоти", перебої зі світлом та задимлення.

Детальніше про наслідки атаки на Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМетроВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атака