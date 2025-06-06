Загиблі, руйнування в 6 районах та проблеми з метро: все про наслідки атаки РФ на Київ

Комбінована атака на Україну

Нагадаємо, сьогодні вночі та під ранок РФ атакувала Україну ударними дронами, балістикою, "Калібрами". Також у повітря піднімався ворожий Ту-95МС, який запускав по Україні крилаті ракети.

Під ударом, окрім Києва, опинилися зокрема Чернігів, Луцьк, Львівська область. У Тернопільській ОВА заявили про наймасованішу атаку на регіон, у місті численні "прильоти", перебої зі світлом та задимлення.

Детальніше про наслідки атаки на Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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