Загиблі, руйнування в 6 районах та проблеми з метро: все про наслідки атаки РФ на Київ

РФ вночі атакувала Київ "Шахедами" та балістикою. Станом на ранок у місті є загиблі, руйнування зафіксовані в шести районах, а червона гілка метро працює лише на правому березі.
Все, що відомо про наслідки комбінованої атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна нижче.
За даними КМВА у Києві зафіксовані пожежі у багатоповерхівках, на АЗС, у нежитлових приміщеннях та на відкритій території.
Фото: пошкоджена висотка у Солом'янському районі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки загинуло 4 людини, ще 20 постраждали.
Внаслідок комбінованої атаки на Київ пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" - "Лівобережна" червоної лінії метро.
Протягом дня поїзди курсуватимуть лише на правому березі - між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Інтервал між поїздами на червоній гілці метро - 4 хвилини 30 секунд.
Орієнтовний термін робіт - доба.
Через пошкодження метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут №1М
Нагадаємо, сьогодні вночі та під ранок РФ атакувала Україну ударними дронами, балістикою, "Калібрами". Також у повітря піднімався ворожий Ту-95МС, який запускав по Україні крилаті ракети.
Під ударом, окрім Києва, опинилися зокрема Чернігів, Луцьк, Львівська область. У Тернопільській ОВА заявили про наймасованішу атаку на регіон, у місті численні "прильоти", перебої зі світлом та задимлення.
Детальніше про наслідки атаки на Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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