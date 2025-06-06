Погибшие, разрушения в 6 районах и проблемы с метро: все о последствиях атаки РФ на Киев

Комбинированная атака на Украину

Напомним, сегодня ночью и под утро РФ атаковала Украину ударными дронами, баллистикой, "Калибрами". Также в воздух поднимался вражеский Ту-95МС, который запускал по Украине крылатые ракеты.

Под ударом, кроме Киева, оказались в частности Чернигов, Луцк, Львовская область. В Тернопольской ОВА заявили о массированной атаке на регион, в городе многочисленные "прилеты", перебои со светом и задымление.

Подробнее о последствиях атаки на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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