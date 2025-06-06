Погибшие, разрушения в 6 районах и проблемы с метро: все о последствиях атаки РФ на Киев
РФ ночью атаковала Киев "Шахедами" и баллистикой. По состоянию на утро в городе есть погибшие, разрушения зафиксированы в шести районах, а красная ветка метро работает только на правом берегу.
Все, что известно о последствиях комбинированной атаки на Киев - в материале РБК-Украина ниже.
Повреждения в 6 районах
По данным КГВА в Киеве зафиксированы пожары в многоэтажках, на АЗС, в нежилых помещениях и на открытой территории.
- Соломенский район - возгорание на 11 этаже 16-этажки.
- Дарницкий район - падение обломков на трех локациях, повреждены два автомобиля.
- Голосеевский район - пожар на объекте гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение, падение обломков возле АЗС.
- Деснянский район - обломки дрона на открытой территории.
- Шевченковский район - пожар в зоне нежилой застройки.
- Днепровский район - значительные повреждения АЗС.
Фото: поврежденная высотка в Соломенском районе Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Жертвы
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки погибли 4 человека, еще 20 пострадали.
Повреждено метро
В результате комбинированной атаки на Киев повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" - "Левобережная" красной линии метро.
В течение дня поезда будут курсировать только на правом берегу - между станциями "Академгородок" - "Арсенальная". Интервал между поездами на красной ветке метро - 4 минуты 30 секунд.
Ориентировочный срок работ - сутки.
Из-за повреждения метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организован дублирующий автобусный маршрут №1М
Комбинированная атака на Украину
Напомним, сегодня ночью и под утро РФ атаковала Украину ударными дронами, баллистикой, "Калибрами". Также в воздух поднимался вражеский Ту-95МС, который запускал по Украине крылатые ракеты.
Под ударом, кроме Киева, оказались в частности Чернигов, Луцк, Львовская область. В Тернопольской ОВА заявили о массированной атаке на регион, в городе многочисленные "прилеты", перебои со светом и задымление.
Подробнее о последствиях атаки на Украину - читайте в материале РБК-Украина.
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