Погибшие, разрушения в 6 районах и проблемы с метро: все о последствиях атаки РФ на Киев

РФ ночью атаковала Киев "Шахедами" и баллистикой. По состоянию на утро в городе есть погибшие, разрушения зафиксированы в шести районах, а красная ветка метро работает только на правом берегу.

Все, что известно о последствиях комбинированной атаки на Киев - в материале РБК-Украина ниже.

Повреждения в 6 районах

По данным КГВА в Киеве зафиксированы пожары в многоэтажках, на АЗС, в нежилых помещениях и на открытой территории.

Соломенский район - возгорание на 11 этаже 16-этажки.

Дарницкий район - падение обломков на трех локациях, повреждены два автомобиля.

Голосеевский район - пожар на объекте гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение, падение обломков возле АЗС.

Деснянский район - обломки дрона на открытой территории.

Шевченковский район - пожар в зоне нежилой застройки.

Днепровский район - значительные повреждения АЗС.

Фото: поврежденная высотка в Соломенском районе Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жертвы

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки погибли 4 человека, еще 20 пострадали.

Повреждено метро

В результате комбинированной атаки на Киев повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" - "Левобережная" красной линии метро.

В течение дня поезда будут курсировать только на правом берегу - между станциями "Академгородок" - "Арсенальная". Интервал между поездами на красной ветке метро - 4 минуты 30 секунд.

Ориентировочный срок работ - сутки.

Из-за повреждения метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организован дублирующий автобусный маршрут №1М