Загиблі, поранені та масові руйнування: ворог понад 700 разів атакував Запоріжжя

Лише з одну добу окупанти РФ завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загинуло двоє людей, ще десять поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Під вогнем опинилися 39 населених пунктів. Загарбники використовували весь наявний арсенал: від авіаційних бомб до ударних дронів. Зараз місцева влада продовжує фіксувати наслідки прильотів.
За словами Федорова, окупанти змінили тактику й основний акцент вони роблять на безпілотниках.
Статистика обстрілів за типами зброї:
Найбільше від ворожих БпЛА страждають прифронтові території. Запоріжжя та Вільнянськ також опинилися під масованим нальотом БПЛА різної модифікації.
Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки й транспортні засоби. До правоохоронців та рятувальників надійшло 153 повідомлення про пошкодження, повідомив Федоров.
Під ударом опинилися приватні будинки та багатоповерхівки, об'єкти критичної інфраструктури та цивільні автомобілі.
На місцях влучань працюють профільні служби. Наразі триває ліквідація наслідків. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.
Цієї ночі окупанти атакували Суми. За даними в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря, у Зарічному районі міста зафіксовано понад 5 влучань БпЛА. За попередніми даними, травмовано 4 особи, серед яких - 17-річна дитина.
Також минулого вечора Росія завдала удару дроном по багатоповерхівці у Харкові. П'ятеро людей звернулися по медичну допомогу.