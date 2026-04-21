Погибшие, раненые и массовые разрушения: враг более 700 раз атаковал Запорожье

Только за одни сутки оккупанты РФ нанесли 725 ударов по Запорожью и Запорожскому району. Погибли два человека, еще десять ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Под огнем оказались 39 населенных пунктов. Захватчики использовали весь имеющийся арсенал: от авиационных бомб до ударных дронов. Сейчас местные власти продолжают фиксировать последствия прилетов.
По словам Федорова, оккупанты изменили тактику и основной акцент они делают на беспилотниках.
Статистика обстрелов по типам оружия:
Больше всего от вражеских БпЛА страдают прифронтовые территории. Запорожье и Вольнянск также оказались под массированным налетом БПЛА различной модификации.
В результате обстрелов пострадали жилые дома и транспортные средства. К правоохранителям и спасателям поступило 153 сообщения о повреждениях, сообщил Федоров.
Под ударом оказались частные дома и многоэтажки, объекты критической инфраструктуры и гражданские автомобили.
На местах попаданий работают профильные службы. Сейчас продолжается ликвидация последствий. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Этой ночью оккупанты атаковали Сумы. По данным и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря, в Заречном районе города зафиксировано более 5 попаданий БПЛА. По предварительным данным, травмированы 4 человека, среди которых - 17-летний ребенок.
Также вчера вечером Россия нанесла удар дроном по многоэтажке в Харькове. Пять человек обратились за медицинской помощью.