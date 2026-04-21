Погибшие, раненые и массовые разрушения: враг более 700 раз атаковал Запорожье

Под огнем оказались 39 населенных пунктов. Захватчики использовали весь имеющийся арсенал: от авиационных бомб до ударных дронов. Сейчас местные власти продолжают фиксировать последствия прилетов.

По словам Федорова, оккупанты изменили тактику и основной акцент они делают на беспилотниках.

Статистика обстрелов по типам оружия:

495 дронов-камикадзе (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Гуляйполе и еще более 20 сел;

18 авиаударов пришлись по Орехову, Малокатериновке и другим пунктам;

206 артиллерийских обстрелов накрыли Степногорск, Приморское и прифронтовые громады;

6 ударов из РСЗО зафиксировано в районе Железнодорожного и Мирного.

Больше всего от вражеских БпЛА страдают прифронтовые территории. Запорожье и Вольнянск также оказались под массированным налетом БПЛА различной модификации.

Разрушение гражданской инфраструктуры и жилья

В результате обстрелов пострадали жилые дома и транспортные средства. К правоохранителям и спасателям поступило 153 сообщения о повреждениях, сообщил Федоров.

Под ударом оказались частные дома и многоэтажки, объекты критической инфраструктуры и гражданские автомобили.

На местах попаданий работают профильные службы. Сейчас продолжается ликвидация последствий. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.