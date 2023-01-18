Загибель Монастирського. Кабмін сьогодні призначить тимчасового главу МВС

За її словами, сьогодні відбудеться позачергове засідання уряду, під час якого призначать тимчасового очільника МВС.

"Планується засідання уряду, де буде розглянуто питання щодо призначення виконуючого обов'язки міністра", - зазначила вона.

Водночас голова правоохоронного комітету Верховної Ради Сергій Іонушас в ефірі телемарафону зазначив, що тимчасово обов'язки міністра внутрішніх справ виконуватиме один з його заступників.

Варто зазначити, що у Монастирського залишилося п'ять заступників: Богдан Драп’ятий, Мері Акопян, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко та Ігор Бондаренко.

При цьому радник Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону зазначив, що засідання Кабміну заплановане на 15:00.

Нагадаємо, сьогодні у Броварах впав вертоліт ДСНС, на борту якого був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше 15 осіб, серед них керівництво МВС та троє дітей.

Детальніше про авіакатастрофу у Броварах - у матеріалі РБК-Україна.

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