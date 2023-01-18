Гибель Монастырского. Кабмин сегодня назначит временного главу МВД

По ее словам, сегодня состоится внеочередное заседание правительства, в ходе которого будет назначен временный глава МВД.

"Планируется заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос о назначении исполняющего обязанности министра", - отметила она.

В то же время глава правоохранительного комитета Верховной Рады Сергей Ионушас в эфире телемарафона отметил, что временно обязанности министра внутренних дел будет исполнять один из его заместителей.

Стоит отметить, что у Монастырского остались пять заместителей: Богдан Драпятый, Мэри Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.

При этом советник Министерства внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона отметил, что заседание Кабмина запланировано на 15:00.

Напомним, сегодня в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находился министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 15 человек, среди них руководство МВД и трое детей.

Детальнее об авиакатастрофе в Броварах - в материале РБК-Украина.

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