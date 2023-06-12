Загибель курсантів у Харківській області: розбирати снаряд наказав начальник кафедри

Правоохоронці встановили, що 31 травня у Харківському районі загинули двоє курсантів-рятувальників 22 та 21 років. Це сталось у приміщенні гуртожитку, де нині живуть і навчаються курсанти.

Зазначається, що студенти загинули через вибух артилерійського снаряда калібром 152 мм. Ще один 20-річний курсант отримав поранення.

Встановлено, що начальник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному із приміщень, де перебували курсанти.

Згодом підозрюваний наказав студентам розібрати вищевказаний бойовий припас строком до 6 червня. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Але начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язкому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення.

У прокуратурі наголошують, що відповідно до посадової інструкції, саме начальник цієї кафедри контролює і вживає всіх необхідних заходів з питань охорони праці, дотримання правил протипожежної безпеки на кафедрі з метою безпечної роботи в навчальних приміщеннях кафедри, повного виключення виробничого травматизму та профзахворювань працівників. Також він несе відповідальність за дотримання на кафедрі вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику кафедри одного з харківських закладів вищої освіти за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність (ч. 2 ст. 119 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Загибель курсантів

31 травня у Харківській області у навчальному підрозділі ДСНС пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинули два курсанти.

Невдовзі комісія апарату ДСНС почала проведення службового розслідування за цим фактом.

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