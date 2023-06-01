ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Загибель курсантів у Харківській області: розпочато службове розслідування

Новость на русском →
Четвер 01 червня 2023 19:22
Загибель курсантів у Харківській області: розпочато службове розслідування Ілюстративне фото: у ДСНС заявили про початок розслідування після загибелі курсантів у Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Після загибелі двох курсантів у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС у Харківській області розпочалося службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

"Комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. Наразі 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені. Ми зацікавлені в тому, щоб винні отримали справедливе покарання. Це великий біль та непоправна втрата", - зазначають у ДСНС.

При цьому там пообіцяли розкрити більше інформації про подію після розслідування.

Трагедія у Харківській області

Нагадаємо, 31 травня у Харківській області у навчальному підрозділі ДСНС пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинули два курсанти 21 і 22 років. Ще один - отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков ДСНС курсант Вибух
NEWS
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють