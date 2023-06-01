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У навчальному підрозділі ДСНС у Харківській області стався вибух: двоє курсантів загинули

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Харківська область, Четвер 01 червня 2023 18:10
У навчальному підрозділі ДСНС у Харківській області стався вибух: двоє курсантів загинули Фото: у навчальному підрозділі ДСНС у Харківській області стався вибух (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Левицький

У приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС у Харківській області стався вибух, внаслідок якого загинули двоє курсантів, ще один отримав поранення.

Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі для преси, повідомляє РБК-Україна.

Трагедія сталася 31 травня близько 14:30 у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС.

Внаслідок вибуху отримав поранення 20-річний курсант. За словами речника прокуратури, життю постраждалого загрози немає.

Двоє курсантів 21 та 22 років померли від отриманих травм в кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

Зазначається, що всі вони були студентами 3-го курсу одного з університетів системи ДСНС.

За цим фактом для встановлення обставин пригоди попередньо внесено відомості до ЄРДР п.1 ч.2 ст.115 ККУ (загибель двох осіб). Наразі проводяться першочергові слідчі дії (огляд місця події із залученням вибухотехніків та встановлення свідків).

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня російські окупанти завдали удару по Харкову. Зафіксовано два влучання по промисловому обʼєкту в Індустріальному районі міста. Внаслідок обстрілу постраждала 63-річна жінка.

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