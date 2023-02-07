Загибель двох українців в Туреччині не підтвердилася, - посол

В результаті сильних землетрусів у Туреччині вважались загиблими двоє громадян України. Однак на щастя ця інформація не підтвердилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Боднаря у Facebook .

За його даними, двоє українців, котрі раніше вважались загиблими, вийшли на зв'язок. Однак в якому вони стані і чи сильно почтраждали в результаті катастрофи - не відомо.

"На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку", - написав Бондар.

Фото: загибель двох українців в Туреччині не підтвердилася (facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976)