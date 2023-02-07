ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Загибель двох українців в Туреччині не підтвердилася, - посол

Новость на русском →
Туреччина, Вівторок 07 лютого 2023 22:15
Загибель двох українців в Туреччині не підтвердилася, - посол Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В результаті сильних землетрусів у Туреччині вважались загиблими двоє громадян України. Однак на щастя ця інформація не підтвердилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Боднаря у Facebook.

За його даними, двоє українців, котрі раніше вважались загиблими, вийшли на зв'язок. Однак в якому вони стані і чи сильно почтраждали в результаті катастрофи - не відомо.

"На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку", - написав Бондар.

Загибель двох українців в Туреччині не підтвердилася, - посол

Фото: загибель двох українців в Туреччині не підтвердилася (facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976)

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, Туреччину вразили потужні землетруси. Вже відомо про понад 3,7 тисячі загиблих та 22 тисячі постраждалих.

Там через сильні землетруси у Туреччині могли загинути двоє українців, ще четверо наших громадян отримали поранення.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у 10 провінціях надзвичайний стан терміном на 3 місяці.

Детальніше про землетруси можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії