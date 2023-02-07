Гибель двух украинцев в Турции не подтвердилась, - посол

В результате сильных землетрясений в Турции считались погибшими два гражданина Украины. Однако, к счастью, эта информация не подтвердилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднаря в Facebook .

По его данным, двое украинцев, ранее считавшихся погибшими, вышли на связь. Однако в каком они состоянии и сильно пострадали в результате крушения - не известно.

"К счастью, по проверенной информации, два гражданина Украины, которые считались погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома", - написал Бондарь.

Фото: гибель двух украинцев в Турции не подтвердилась (facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976)