Гибель двух украинцев в Турции не подтвердилась, - посол
В результате сильных землетрясений в Турции считались погибшими два гражданина Украины. Однако, к счастью, эта информация не подтвердилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднаря в Facebook .
По его данным, двое украинцев, ранее считавшихся погибшими, вышли на связь. Однако в каком они состоянии и сильно пострадали в результате крушения - не известно.
"К счастью, по проверенной информации, два гражданина Украины, которые считались погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома", - написал Бондарь.
Фото: гибель двух украинцев в Турции не подтвердилась (facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976)
Напомним, в понедельник, 6 февраля, Турцию поразили мощные землетрясения. Уже известно о более 3,7 тысячи погибших и 22 тысячах пострадавших.
Там из-за сильных землетрясений в Турции могли погибнуть два украинца, еще четверо наших граждан получили ранения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в 10 провинциях чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.
Подробнее о землетрясениях можно прочитать в материале РБК-Украина.
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