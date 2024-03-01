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Загарбники звозять на окуповану територію найманців з Куби та Нігерії, - ЦНС

Фото: загарбники звозять на окуповану територію найманців з Куби та Нігерії (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованій території місцеві спостерігають завезення чергових найманців Кремля. Зокрема, загарбники звозять туди бойовиків із Куби та Нігерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

В ЦНС інформують, що іноземні бойовики проходять підготовку на місцевих полігонах. Тренують найманців російські інструктори, колишні члени терористичної групи "Вагнер".

"Росія активно вербує людожерів з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів", - підкреслюють у Центрі нацспротиву

Зазначається, що найманці з інших країн отримують більші виплати ніж росіяни.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що Російська Федерація завербувала майже 15 000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них повернулися травмованими тоді, як дехто, так і не повернувся.

РФ набирає на війну проти України іноземців

Раніше ми писали про те, що російські війська відчувають дефіцит кадрових військових для заповнення бойових втрат, тому намагаються залучити іноземних добровольців для служби.

Зокрема країна-терорист займалася вербуванням громадян Куби на війну в Україні. Останнім обіцяли високу заробітну плату, премії та відпустки.

Також на початку січня Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні. Щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російські армії.

Напередодні повідомлялось, що Непал почав вимагати від Росії виплат компенсацій за загиблих на війні проти України його громадян.

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