Загарбники звозять на окуповану територію найманців з Куби та Нігерії, - ЦНС

В ЦНС інформують, що іноземні бойовики проходять підготовку на місцевих полігонах. Тренують найманців російські інструктори, колишні члени терористичної групи "Вагнер".

"Росія активно вербує людожерів з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів", - підкреслюють у Центрі нацспротиву

Зазначається, що найманці з інших країн отримують більші виплати ніж росіяни.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що Російська Федерація завербувала майже 15 000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них повернулися травмованими тоді, як дехто, так і не повернувся.