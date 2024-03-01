Захватчики свозят на оккупированную территорию наемников из Кубы и Нигерии, - ЦНС

На временно оккупированной территории местные наблюдают завоз очередных наемников Кремля. В частности, захватчики свозят туда боевиков из Кубы и Нигерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
В ЦНС информируют, что иностранные боевики проходят подготовку на местных полигонах. Тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "Вагнер".
"Россия активно вербует людоедов из бедных стран мира, где имеет разветвленные агентурные сети, ведь империи всегда ведут свои колониальные войны руками чужих народов", - подчеркивают в Центре нацсопротивления.
Отмечается, что наемники из других стран получают большие выплаты, чем россияне.
Ранее мы писали, что Россия заставляет студентов вузов ехать на оккупированную территорию Украины для создания эффекта массовости на "выборах".
Кстати, госучреждения на временно оккупированных территориях раздали план явки на "выборах президента РФ".
Также мы сообщали, что на оккупированных территориях Херсонской области захватчики забирают жилье у украинцев даже при наличии "паспортов" РФ.
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