В ЦНС информируют, что иностранные боевики проходят подготовку на местных полигонах. Тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "Вагнер".

"Россия активно вербует людоедов из бедных стран мира, где имеет разветвленные агентурные сети, ведь империи всегда ведут свои колониальные войны руками чужих народов", - подчеркивают в Центре нацсопротивления.

Отмечается, что наемники из других стран получают большие выплаты, чем россияне.