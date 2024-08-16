Загарбники забовʼяжуть дітей на ТОТ долучатись до російської військової організації, - ЦНС

Росіяни знизили вік вступу до так званих "ДОСААФ". Відтепер проходження навчання в "добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії" стане обов'язковим уже з 14 років. До цього вік прийому в російську терористичну організацію становив 18 років.

Як зазначають в Центрі нацспротиву, "ДОСААФ" займається підготовкою мирного населення до участі у війні. У такий спосіб Кремль намагається підготувати цивільних до мобілізації.

"Адже, зважаючи на поламаний сценарій вторгнення Росії в Україну, з дня на день Путін оголосить нову хвилю мобілізації", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву принагідно нагадали, що цього року окупанти залучили тисячі українських дітей на усіх окупованих територіях до участі у трансформованій військово-патріотичній грі "Зарніца", який є ще одним засобом Кремля залучати дітей до війни проти своєї держави.