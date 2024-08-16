Захватчики обяжут детей на ВОТ присоединяться к российской военной организации, - ЦНС

Россияне значительно снизили возраст обязательного вступления в одну из военных организаций на оккупированных территориях. Теперь детей будут обязывать присоединиться к "ДОСААФ" с 14 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Россияне снизили возраст вступления в так называемые "ДОСААФ". Теперь прохождение обучения в "добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" станет обязательным уже с 14 лет. До этого возраст приема в русскую террористическую компанию составлял 18 лет.
Как отмечают в Центре нацсопротивления, "ДОСААФ" занимается подготовкой мирного населения к участию в войне. Таким образом, Кремль пытается подготовить гражданских к мобилизации.
"Ведь, ввиду поломанного сценария вторжения России в Украину, со дня на день Путин объявит новую волну мобилизации", - говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления напомнили, что в этом году оккупанты привлекли тысячи украинских детей на всех оккупированных территориях к участию в трансформированной военно-патриотической игре "Зарница", который является еще одним средством Кремля привлекать детей к войне против своего государства.
Россия продолжает проводить систематические мероприятия по милитаризации подростков на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ).
Напомним, с 1 сентября 2024 для учащихся выпускных 8-х и 10-х классов во всех школах оккупированных территориях вводится новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины".
Также недавно сообщалось о наборе в "Юнармию" около сотни тысяч украинцев-подростков.
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