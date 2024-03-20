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Загарбники заборонили особовому складу розмовляти з населенням окупованих територій

Середа 20 березня 2024 07:28
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Загарбники заборонили особовому складу розмовляти з населенням окупованих територій Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники заборонили особовому складу розмовляти з місцевими, якщо цього не вимагають посадові обов’язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, причиною рішення стало те, що місцеве населення передає Силам оборони велику кількість інформації, через що не викликає довіри в окупантів.

Відтак всі частини, які розміщені на тимчасово окупованих територіях отримали інструкцію не розмовляти зайвий раз з цивільним населенням.

Це вкотре свідчить, що ворог досі не контролює захоплені території і є лише тимчасовим окупантом на українській землі, зазначають у центрі.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що загарбники на окупованих територіях запровадили нові методи виявлення "нелояльних мешканців". За допомогою спеціальної апаратури вони прослуховують мобільні телефони та перехожих у публічних місцях.

Окупанти полюють на "нелояльних мешканців"

Нагадаємо, в грудні повідомлялось, що російські військові створили базу мешканців тимчасово окупованих територій, яких підозрюють в нелояльності.

Також окупанти погрожують конфіскацією майна підприємцям, які користуються гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною українською валютою.

Крім того, українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти, в місті Старобільськ Луганської області, примусово виселяють із власних осель.

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