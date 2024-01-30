Загарбники заборонили лікарям на окупованій території користуватись соцмережами, - ЦНС

Загарбники забороняють лікарям окупованої частини Запорізької області використовувати соціальні мережі. Завдяки таким діям вони розраховують не допустити масового витоку інформації про справжній перебіг бойових дій поблизу Роботиного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Окупанти зазнають значних втрат на Мелітопольському напрямку, намагаючись наступати поблизу Роботиного. У зв’язку з цим цивільні лікарні на тимчасово окупованій території Запорізької області переповнені російськими військовими", - зазначають у повідомленні.
ЦНС звертає увагу, що російські спецслужби побоюються витоку інформації про актуальний стан справ, тож вводять низку нових обмежень.
Так, на цьому тижні цивільному персоналу лікарень було під підпис доведено розпорядження про заборону використання такого роду сервісів:
За порушення таких обмежень окупанти погрожують звільненням та притягненням до відповідальності безпосереднього керівника.
Ще однією причиною такої заборони Центр спротиву називає мету загарбників максимально виокремити персонал з незалежного від окупантів інформаційного простору.
"Окупаційні адміністрації вбачають значну загрозу для свого існування в умовах відсутності тотального контролю над тим з яких джерел населення на даній території отримує інформацію", - зауважують в ЦНС.
Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях. Зробити це вони хочуть за рахунок бюджетників, які досі працюють на окупованих територіях.
Також російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи.
А влада Білорусі тим часом хоче допомогти своєму бізнесу почати працювати на окупованих територіях України.
Вчора ми повідомляли про те, що Росія збирає т.зв. будівельні загони у декількох областях для подальшої відправки на тимчасово окуповану територію України.
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