Загарбники заборонили лікарям на окупованій території користуватись соцмережами, - ЦНС

"Окупанти зазнають значних втрат на Мелітопольському напрямку, намагаючись наступати поблизу Роботиного. У зв’язку з цим цивільні лікарні на тимчасово окупованій території Запорізької області переповнені російськими військовими", - зазначають у повідомленні.

ЦНС звертає увагу, що російські спецслужби побоюються витоку інформації про актуальний стан справ, тож вводять низку нових обмежень.

Так, на цьому тижні цивільному персоналу лікарень було під підпис доведено розпорядження про заборону використання такого роду сервісів:

YouTube;

Facebook;

Instagram;

VPN.

За порушення таких обмежень окупанти погрожують звільненням та притягненням до відповідальності безпосереднього керівника.

Ще однією причиною такої заборони Центр спротиву називає мету загарбників максимально виокремити персонал з незалежного від окупантів інформаційного простору.

"Окупаційні адміністрації вбачають значну загрозу для свого існування в умовах відсутності тотального контролю над тим з яких джерел населення на даній території отримує інформацію", - зауважують в ЦНС.