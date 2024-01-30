Захватчики запретили врачам на оккупированной территории пользоваться соцсетями, - ЦНС

Захватчики запрещают врачам оккупированной части Запорожской области использовать социальные сети. Благодаря таким действиям они рассчитывают не допустить массовой утечки информации о настоящем ходе боевых действий вблизи Роботино.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты терпят значительные потери на Мелитопольском направлении, пытаясь наступать вблизи Роботино. В связи с этим гражданские больницы на временно оккупированной территории Запорожской области переполнены российскими военными", - отмечают в сообщении.
ЦНС обращает внимание, что российские спецслужбы опасаются утечки информации об актуальном положении дел и вводят ряд новых ограничений.
Так, на этой неделе гражданскому персоналу больниц было под подпись предоставлено распоряжение о запрете использования такого рода сервисов:
За нарушение таких ограничений оккупанты угрожают увольнением и привлечением к ответственности непосредственного руководителя.
Еще одной причиной такого запрета Центр сопротивления называет цель захватчиков максимально выделить персонал из независимого от оккупантов информационного пространства.
"Оккупационные администрации видят значительную угрозу для своего существования в условиях отсутствия тотального контроля над тем из каких источников население на данной территории получает информацию", - отмечают в ЦНС.
Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях. Сделать это они хотят за счет бюджетников, до сих пор работающих на оккупированных территориях.
Также российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, не получивших российские документы.
А власти Беларуси тем временем хотят помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.
Вчера мы сообщали о том, что Россия собирает т.н. строительные отряды в нескольких областях для последующей отправки на временно оккупированную территорию Украины.
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