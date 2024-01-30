Захватчики запретили врачам на оккупированной территории пользоваться соцсетями, - ЦНС

"Оккупанты терпят значительные потери на Мелитопольском направлении, пытаясь наступать вблизи Роботино. В связи с этим гражданские больницы на временно оккупированной территории Запорожской области переполнены российскими военными", - отмечают в сообщении.

ЦНС обращает внимание, что российские спецслужбы опасаются утечки информации об актуальном положении дел и вводят ряд новых ограничений.

Так, на этой неделе гражданскому персоналу больниц было под подпись предоставлено распоряжение о запрете использования такого рода сервисов:

YouTube;

Facebook;

Instagram;

VPN.

За нарушение таких ограничений оккупанты угрожают увольнением и привлечением к ответственности непосредственного руководителя.

Еще одной причиной такого запрета Центр сопротивления называет цель захватчиков максимально выделить персонал из независимого от оккупантов информационного пространства.

"Оккупационные администрации видят значительную угрозу для своего существования в условиях отсутствия тотального контроля над тем из каких источников население на данной территории получает информацию", - отмечают в ЦНС.