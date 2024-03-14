UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загарбники відбирають у мешканців окупованої території автівки на потреби армії РФ, - ЦНС

Фото: армія РФ відбирає в українців авто на окупованій території (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Загарбники на тимчасово окупованій території України відбирають в українців транспортні засоби. До таких заходів вони вдаються за нібито порушення комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни конфісковують транспорт мешканців тимчасово окупованих територій, яких затримують за порушення комендантського часу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, крім конфіскації майна, ворог практикує примусові роботи для “порушників”. Зокрема затриманих змушують копати окопи на потреби окупантів.

"При цьому затриманих перевіряють на наявність російського паспорта та перевіряють телефони, й у випадку підозр у нелояльності мешканців затримують", - уточнюють в Центрі нацспротиву. 

Конфіскація майна на окупованих територіях

Варто зауважити, що російські окупаційні війська регулярно "конфіскують" майно українців на тимчасово окупованій території. Під різними "виправданнями" підставами загарбники викрадають майно українців та, зокрема, позбавляють їх права власності на нерухомість та коштовні набутки.

Нагадаємо, окупанти погрожують конфіскацією майна підприємцям, які користуються гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою.

Крім того, росіяни на окупованій території відбирають житло в українців навіть попри наявність "паспортів" РФ.

Так, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни відбирають квартири та будинки у місцевих мешканців. Туди заселяють колаборантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конфіскація майна