Загарбники відбирають у мешканців окупованої території автівки на потреби армії РФ, - ЦНС

Конфіскація майна на окупованих територіях

Варто зауважити, що російські окупаційні війська регулярно "конфіскують" майно українців на тимчасово окупованій території. Під різними "виправданнями" підставами загарбники викрадають майно українців та, зокрема, позбавляють їх права власності на нерухомість та коштовні набутки.

Нагадаємо, окупанти погрожують конфіскацією майна підприємцям, які користуються гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою.

Крім того, росіяни на окупованій території відбирають житло в українців навіть попри наявність "паспортів" РФ.

Так, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни відбирають квартири та будинки у місцевих мешканців. Туди заселяють колаборантів.

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