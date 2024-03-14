Захватчики отбирают у жителей оккупированной территории автомобиля на нужды армии РФ, - ЦНС

Конфискация имущества на оккупированных территориях

Следует отметить, что российские оккупационные войска регулярно "конфискуют" имущество украинцев на временно оккупированной территории. Под разными "оправданными" основаниями захватчики похищают имущество украинцев и, в частности, лишают их права собственности на недвижимость и ценные достижения.

Напомним, оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, пользующимся гривней. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.

Кроме того, россияне на оккупированной территории отбирают жилье у украинцев, даже несмотря на наличие "паспортов" РФ.

Так, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне отбирают квартиры и дома у местных жителей. Туда заселяют коллаборантов.

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