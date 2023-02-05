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Окупанти відбирають житло в українців у Токмаку та передають колаборантам, - Генштаб

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Токмак, Неділя 05 лютого 2023 18:39
Окупанти відбирають житло в українців у Токмаку та передають колаборантам, - Генштаб Ілюстративне фото: окупанти відбирають житло в українців у Токмаку та передають колаборантам (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни відбирають квартири та будинки у місцевих мешканців. Туди заселяють колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією українського військового командування, житло окупанти віддають тим українцям, які підтримують загарбників та працюють у ворожих так званих правоохоронних органах.

"Власникам (будинків та квартир - ред.) наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю", - додають у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Токмаку Запорізької області лікарні переповнені пораненими окупантами.

Також ми писали, що в Енергодарі окупанти відбирають у мешканців квартири. Туди заселяють енергетиків із російських АЕС.

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