Окупанти відбирають житло в українців у Токмаку та передають колаборантам, - Генштаб

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни відбирають квартири та будинки у місцевих мешканців. Туди заселяють колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

За інформацією українського військового командування, житло окупанти віддають тим українцям, які підтримують загарбників та працюють у ворожих так званих правоохоронних органах.

"Власникам (будинків та квартир - ред.) наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю", - додають у Генштабі.