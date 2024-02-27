Окупанти відбирають житло в українців навіть попри наявність "паспортів" РФ, - ЦНС
Представники російсько-окупаційних "адміністрацій" разом з військовими силами продовжують здійснювати рейди окупованими населеними пунктами в Україні. Вони фіксують помешкання без власників та ті, що переоформлені відповідно до російського законодавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Наразі рейди частіше фіксуються у місті Залізний Порт, що на узбережжі Чорного моря в Херсонській області. Окупанти вносять до реєстрів навіть тих осіб, які вже мають російський паспорт. Ця практика вже реалізовується, тому росіяни вже відібрали кілька квартир і передали їх так званим "переселенцям" або "постраждалим" під час бойових дій.
Варто зазначити, що раніше окупанти конфіскували житло у власників, які виїхали з окупованих територій. Тепер же вони відбирають житло в тих осіб, які виявили "лояльність" до оформлення документів ворога.
"Такі дії окупаційної влади свідчать лише про бажання продовжувати геноцидну практику щодо зміни етнічного складу населення на території України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Центр національного спротиву закликає громадян, що залишилися на тимчасово окупованих територіях, надавати інформацію про пересування та розташування представників російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Запорізької області почалося "дострокове голосування" у "виборах" президента РФ. Росіяни обходять житлові будинки та під тиском агітують до голосування. За інформацією Центру Національної Служби безпеки, росіяни будуть обходити будинки мешканців тимчасово окупованих регіонів протягом трьох тижнів.
Наразі вони проводять рейди разом із силовиками та так званими представниками виборчих комісій. Росіяни закликають людей "голосувати" з дому. Таке рішення окупанти ухвалили через опір місцевого населення на попередніх псевдовиборах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.