Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Загарбники вдарили дроном по мікроавтобусу у Слов'янську: є жертва і поранені

Фото: росіяни вдарили по мікроавтобусу у Слов'янську (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталія Юрченко

Армія РФ у неділю, 7 вересня, атакувала мікроавтобус у Слов'янську Донецької області. Загинула людина, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха в Facebook.

"Біля 7:20 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. В районі БЗС fpv-дрон влучив у мікроавтобус. В результаті одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення", - повідомив Лях.

За даними прокуратури, п'ятеро жінок віком 49, 51, 62, 71 та 72 роки отримали тілесні ушкодження. З черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку, саднами, рваними ранами, контузіями та гострою реакцією на стрес їх доставлено до медичного закладу.

 

Фото: РФ атакувала мікроавтобус у Слов'янську (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Лях попередив, що через загрозу ударів fpv-дронів ділянка траси Київ-Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною.

У зв'язку з цим рух транспорту вказаною ділянкою тимчасово обмежено.

 

Масований обстріл України

В ніч на 7 вересня росіяни випустили по Україні рекордні 810 дронів, а також 13 ракет. Сили ППО знешкодили 747 безпілотників та чотири ракети.

Під ударом ворога були Київ, Запоріжжя, Дніпро, Кременчук і Кривий Ріг.

У Києві загинули двоє людей - мама та хлопчик до року, понад 20 осіб постраждали. Вперше з початку повномасштабної війни армія РФ атакувала будівлю Кабміну.

Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Війна в УкраїніАтака дронів