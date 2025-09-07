Захватчики ударили дроном по микроавтобусу в Славянске: есть жертва и раненые

"Около 7:20 город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу. В районе БЗС fpv-дрон попал в микроавтобус. В результате один человек погиб, еще пятеро получили ранения", - сообщил Лях.

По данным прокуратуры, пять женщин в возрасте 49, 51, 62, 71 и 72 года получили телесные повреждения. С черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга, ссадинами, рваными ранами, контузиями и острой реакцией на стресс они доставлены в медицинское учреждение.

Фото: РФ атаковала микроавтобус в Славянске (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Лях предупредил, что из-за угрозы ударов fpv-дронов участок трассы Киев-Довжанский от выезда из города со стороны Славкурорта до поворота на Маяцкое лесничество является опасным.

В связи с этим движение транспорта по указанному участку временно ограничено.