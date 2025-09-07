RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Захватчики ударили дроном по микроавтобусу в Славянске: есть жертва и раненые

Фото: россияне ударили по микроавтобусу в Славянске (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталья Юрченко

Армия РФ в воскресенье, 7 сентября, атаковала микроавтобус в Славянске Донецкой области. Погиб человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Славянской ГВА Вадима Ляха в Facebook.

"Около 7:20 город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу. В районе БЗС fpv-дрон попал в микроавтобус. В результате один человек погиб, еще пятеро получили ранения", - сообщил Лях.

По данным прокуратуры, пять женщин в возрасте 49, 51, 62, 71 и 72 года получили телесные повреждения. С черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга, ссадинами, рваными ранами, контузиями и острой реакцией на стресс они доставлены в медицинское учреждение.

 

Фото: РФ атаковала микроавтобус в Славянске (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Лях предупредил, что из-за угрозы ударов fpv-дронов участок трассы Киев-Довжанский от выезда из города со стороны Славкурорта до поворота на Маяцкое лесничество является опасным.

В связи с этим движение транспорта по указанному участку временно ограничено.

 

 

Массированный обстрел Украины

В ночь на 7 сентября россияне выпустили по Украине рекордные 810 дронов, а также 13 ракет. Силы ПВО обезвредили 747 беспилотников и четыре ракеты.

Под ударом врага были Киев, Запорожье, Днепр, Кременчуг и Кривой Рог.

В Киеве погибли два человека - мама и мальчик до года, более 20 человек пострадали. Впервые с начала полномасштабной войны армия РФ атаковала здание Кабмина.

Больше о последствиях обстрела - узнайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дронов