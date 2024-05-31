Загарбники цинічно нав'язують паспорти РФ на окупованих територіях людям з інвалідністю

"Окупанти усіма способами намагаються виправити патову для себе ситуацію із паспортизацією місцевого населення. Виконати план по видачі російських паспортів їм не вдається, тому доводиться йти на шантаж та різні протиправні дії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нещодавно у Каховці працівники окупаційної адміністрації організували виїзд паралізованої жінки до РОА аби там їй оформили їй паспорт РФ.

"Для цього залучили карету швидкої допомоги аби доправити неповносправну у паспортний стіл", - поінформували в ЦНС.

Систематичне порушення прав людей з інвалідністю

Як стверджується, це не поодинокі випадки порушення прав людей з інвалідністю.

"До прикладу, уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку що у Херсонській області.

Як наголошують у Центрі нацспротиву, усі четверо вихованців - неповнолітні, яких визнали недієздатними та позбавленими батьківського піклування.

"Міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій незалежно від віку та дієздатності. Насильницьке переміщення цивільного населення без вагомих підстав може розглядатися як воєнний злочин, а за певних умов - як злочин проти людяності", - зауважили у ЦНС.