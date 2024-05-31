Захватчики цинично навязывают паспорта РФ на оккупированных территориях людям с инвалидностью

"Оккупанты всеми способами пытаются исправить патовую для себя ситуацию с паспортизацией местного населения. Выполнить план по выдаче российских паспортов им не удается, поэтому приходится идти на шантаж и разные противоправные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно в Каховке работники оккупационной администрации организовали выезд парализованной женщины в РОА, чтобы там ей оформили паспорт РФ.

"Для этого привлекли карету скорой помощи, чтобы доставить инвалидов в паспортный стол", - проинформировали в ЦНС.

Систематическое нарушение прав людей с инвалидностью

Как утверждается, это не редкие случаи нарушения прав людей с инвалидностью.

"К примеру, уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова вместе с оккупационными властями вывезли в Пензу четырех воспитанников Олешковского дома-интерната для детей с особенностями развития в Херсонской области.

Как отмечают в Центре нацсопротивления, все четверо воспитанников - несовершеннолетние, которых признали недееспособными и лишенными родительской опеки.

"Международное право запрещает перемещать население с оккупированных территорий независимо от возраста и дееспособности. Насильственное перемещение гражданского населения без веских оснований может рассматриваться как военное преступление, а при определенных условиях - как преступление против человечности", - отметили в ЦНС.