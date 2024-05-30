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Загарбники на окупованих територіях зробили обов'язковими військові навчання у школах

Україна, Четвер 30 травня 2024 16:04
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Загарбники на окупованих територіях зробили обов'язковими військові навчання у школах Фото: військова підготовка на окупованих територіях для школярів (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Загарбники з 1 вересня вводять предмет "Основи безпеки та захист Батьківщини" в школах на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву у Telegram.

Як повідомляють у ЦНС, на таких "уроках" дітей будуть вчити тактичної медицини та військовому вишколу, зокрема роботи з БПЛА, гранатами та автоматом.

Зазначається, що предмет обов’язковий для всіх старшокласників, включаючи дівчат.

"Також ворог готується до збільшення кадетських класів у школах на ТОТ. Все це є елементом підготовки нових кадрів у мілітаризовані структури Кремля", - йдеться в повідомленні.

Пропаганда РФ для українських дітей в окупації

Нещодавно ми повідомляли про те, як російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях орган контролю пропаганди у школах.

Також напередодні стало відомо, що РФ готується до вивезення на "оздоровлення" українських дітей з окупованих територій.

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Школа Війна Росії проти України Діти
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