Загарбники спричинили глобальну кризу на окупованій території України

"Головною проблемою всіх окупованих регіонів є безпекова, оскільки російські окупаційні війська постійно обстрілюють контрольовані ними більшість населених пунктів. Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі", - інформують в ЦНС.

Також, на всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, відсутність отримання первинної медичної допомоги та товарів для неповнолітніх.

"Окрім цього, спостерігаються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу", - зазначають у повідомленні.

Крім того, через низький рівень колабораціонізму серед місцевого населення в органах окупаційної адміністрації спостерігається відсутність достатньої кількості фахових кадрів.

"Противник не має шансів зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки російська окупаційна влада не має на меті стабілізувати ситуацію в окупованому регіоні", - підсумували в ЦНС.