Загарбники спричинили глобальну кризу на окупованій території України

На тимчасово окупованих територіях сходу України спостерігається кризова суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Головною проблемою всіх окупованих регіонів є безпекова, оскільки російські окупаційні війська постійно обстрілюють контрольовані ними більшість населених пунктів. Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі", - інформують в ЦНС.
Також, на всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, відсутність отримання первинної медичної допомоги та товарів для неповнолітніх.
"Окрім цього, спостерігаються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу", - зазначають у повідомленні.
Крім того, через низький рівень колабораціонізму серед місцевого населення в органах окупаційної адміністрації спостерігається відсутність достатньої кількості фахових кадрів.
"Противник не має шансів зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки російська окупаційна влада не має на меті стабілізувати ситуацію в окупованому регіоні", - підсумували в ЦНС.
Зауважимо, що на тимчасово окупованій території України загострюється гуманітарна криза. Зберігається дефіцит ліків та медичного персоналу. Росіяни не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.
Крім того, у грудні повідомлялося, що окупанти досі не увімкнули тепло у частині вцілілих будинків у Маріуполі. Жителі змушені сидіти у холоді у морозну погоду.
Також росіяни продовжують нехтувати міжнародним правом. Через дефіцит місць для лікування великої кільскості ранених окупантів, загарбники продовжують розгортати військові шпиталі в цивільних приміщеннях.
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