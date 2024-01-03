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Загарбники спричинили глобальну кризу на окупованій території України

Фото: загарбники спричинили глобальну кризу на окупованій території України (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованих територіях сходу України спостерігається кризова суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Головною проблемою всіх окупованих регіонів є безпекова, оскільки російські окупаційні війська постійно обстрілюють контрольовані ними більшість населених пунктів. Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі", - інформують в ЦНС. 

Також, на всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, відсутність отримання первинної медичної допомоги та товарів для неповнолітніх.

"Окрім цього, спостерігаються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу", - зазначають у повідомленні. 

Крім того, через низький рівень колабораціонізму серед місцевого населення в органах окупаційної адміністрації спостерігається відсутність достатньої кількості фахових кадрів.

"Противник не має шансів зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки російська окупаційна влада не має на меті стабілізувати ситуацію в окупованому регіоні", - підсумували в ЦНС. 

Кризова ситуація на окупованих територіях

Зауважимо, що на тимчасово окупованій території України загострюється гуманітарна криза. Зберігається дефіцит ліків та медичного персоналу. Росіяни не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Крім того, у грудні повідомлялося, що окупанти досі не увімкнули тепло у частині вцілілих будинків у Маріуполі. Жителі змушені сидіти у холоді у морозну погоду.

Також росіяни продовжують нехтувати міжнародним правом. Через дефіцит місць для лікування великої кільскості ранених окупантів, загарбники продовжують розгортати військові шпиталі в цивільних приміщеннях.

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