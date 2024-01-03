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Захватчики спровоцировали глобальный кризис на оккупированной территории Украины

Фото: захватчики спровоцировали глобальный кризис на оккупированной территории Украины (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированных территориях Востока наблюдается кризисная общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Главной проблемой всех оккупированных регионов является безопасность, поскольку российские оккупационные войска постоянно обстреливают контролируемое ими большинство населенных пунктов. Худшее положение дел зафиксировано в Новотроицком районе", - информируют в ЦНС.

Также на всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы, дефицит лекарственных средств, отсутствие получения первичной медицинской помощи и товаров для несовершеннолетних.

"Помимо этого, наблюдаются постоянные перебои в снабжении электроэнергией и природным газом", - отмечают в сообщении.

Кроме того, из-за низкого уровня коллаборационизма среди местного населения в органах оккупационной администрации наблюдается отсутствие достаточного количества профессиональных кадров.

"Противник не имеет шансов уменьшить уровень социально-экономического напряжения, поскольку российские оккупационные власти не преследуют цель стабилизировать ситуацию в оккупированном регионе", - подытожили в ЦНС.

Кризисная ситуация на оккупированных территориях

Обратим внимание, что на временно оккупированной территории Украины обостряется гуманитарный кризис. Сохраняется дефицит лекарств и медицинского персонала. Россияне не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой .

Кроме того, в декабре сообщалось, что оккупанты до сих пор не включили тепло в части уцелевших домов в Мариуполе. Жители вынуждены сидеть в холоде в морозную погоду.

Также россияне продолжают пренебрегать международным правом. Из-за дефицита мест для лечения большого количества раненых оккупантов, захватчики продолжают разворачивать военные госпитали в гражданских помещениях.

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