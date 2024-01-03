Захватчики спровоцировали глобальный кризис на оккупированной территории Украины

Кризисная ситуация на оккупированных территориях

Обратим внимание, что на временно оккупированной территории Украины обостряется гуманитарный кризис. Сохраняется дефицит лекарств и медицинского персонала. Россияне не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой .

Кроме того, в декабре сообщалось, что оккупанты до сих пор не включили тепло в части уцелевших домов в Мариуполе. Жители вынуждены сидеть в холоде в морозную погоду.

Также россияне продолжают пренебрегать международным правом. Из-за дефицита мест для лечения большого количества раненых оккупантов, захватчики продолжают разворачивать военные госпитали в гражданских помещениях.

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