Захватчики в Луганске оставили бюджетников без зарплаты на систематической основе, - ЦНС

Захватчики систематически не выплачивают бюджетникам в оккупированном Луганске зарплаты. В частности, проблема коснулась и работников транспортных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Отмечается, что в этот раз оккупанты решили сэкономить на выплате зарплат водителям трамвайно-троллейбусного управления т.н. "ЛНР". Эта проблема продолжается еще с марта прошлого года.

"Во временно оккупированном Луганске 16 водителей местного коммунального предприятия на сегодняшний день не получили по меньшей мере полтора миллиона российских рублей зарплаты. Не выплаты и задолженности оплаты труда здесь являются системными", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, это привело к критической нехватке водителей общественного транспорта в оккупированном городе. Такая же ситуация и во временно оккупированном Донецке. Там на линии выходят едва треть автобусов, троллейбусов и трамваев. Причина все та же - нет водителей.