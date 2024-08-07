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Захватчики в Луганске оставили бюджетников без зарплаты на систематической основе, - ЦНС

Луганск, Среда 07 августа 2024 15:23
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Захватчики в Луганске оставили бюджетников без зарплаты на систематической основе, - ЦНС Фото: захватчики в Луганске не выплачивают зарплаты бюджетникам (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Захватчики систематически не выплачивают бюджетникам в оккупированном Луганске зарплаты. В частности, проблема коснулась и работников транспортных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в этот раз оккупанты решили сэкономить на выплате зарплат водителям трамвайно-троллейбусного управления т.н. "ЛНР". Эта проблема продолжается еще с марта прошлого года.

"Во временно оккупированном Луганске 16 водителей местного коммунального предприятия на сегодняшний день не получили по меньшей мере полтора миллиона российских рублей зарплаты. Не выплаты и задолженности оплаты труда здесь являются системными", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, это привело к критической нехватке водителей общественного транспорта в оккупированном городе. Такая же ситуация и во временно оккупированном Донецке. Там на линии выходят едва треть автобусов, троллейбусов и трамваев. Причина все та же - нет водителей.

Невыплата зарплат бюджетникам на ВТО

Напомним, недавно мы сообщали о том, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики не выплачивают зарплату ряду бюджетников. В частности, самая плохая ситуация сложилась с работниками экстренных служб.

Стоит отметить, что российские захватчики на временно оккупированных территориях активно набирают судебные приставы в фейковые суды из числа местного населения, на финансирование которых деньги находятся.

Кроме того, на оккупированных территориях планируется готовить офицеров службы РЭБ.

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