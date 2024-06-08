Росіяни планують готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях, - ЦНС
Росіяни хочуть відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби при вищих навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про цивільні вузи, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як розповідає ЦНС, місцеві гауляйтери пообіцяли вищому керівництву із Кремля організувати ці кафедри найближчим часом. Навчання буде за скороченою програмою, а випускникам курсу обіцяють хороші посади за контрактом.
Відомо також, що тепер у вузах на окупованих територіях запровадять обов’язкові предмети по управлінню безпілотниками.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, Росія хоче відправити на військові навчання близько 2,5 тисячі підлітків з тимчасово окупованих територій.
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