Загарбники хочуть вилучати телевізійне обладнання за відмову дивитися "русскій мир", - ЦНС
У жителів тимчасово окупованих територій, які відмовляються дивитися пропагандистські канали РФ, погрожують відбирати телевізійне обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що російські окупанти насаджують своє телебачення для збільшення ефективності власної пропаганди. Вони масово роздають телевізійне обладнання для супутникового телебачення "русскій рік", що вміщує близько двадцяти кремлівських каналів.
"Проте місцеве населення не поспішає брати додому такі подарунки, адже не хоче потрапити в тенета пропаганди ворога. Відтак росіяни стали погрожувати, що почнуть вилучати "неліцензійне телевізійне обладнання" тим, хто відмовляється встановлювати "русскій мір", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на окупованих територіях
Днями стало відомо, що загарбники примушують жителів тимчасово окупованих районів Херсонської області відвідувати пропагандистську виставку під назвою "Росія - моя історія".
Крім того, армія РФ винайшла новий спосіб поповнити ряди мобілізованих чоловіками з тимчасово окупованих територій України.
Також загарбники видають дітям шкільну форму лише за пред'явлення паспорта громадянина РФ.
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